Unheimliche Situation im Video Feueralarm! Ariana Grande musste evakuiert werden

Du schläfst nachts im dunklen Hotelzimmer und plötzlich schrillt der Feueralarm los. Kein schönes Szenario. Doch genau das musste US-Star Ariana Grande (26, "Sweetener") jetzt in ihrer luxuriösen Penthaus-Unterkunft (2.500 Pfund/Nacht) im Blythswood Hotel in Glasgow, Schottland, am eigenen Leib erfahren, wie "Mail Online" meldet.