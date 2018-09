München - Der Sommer in München ist vorbei. Seit Samstag ist aus meteorologischer Sicht wieder Herbst und die Temperaturen haben sich dem auch bereits angepasst. Und ausgerechnet jetzt, wo es kälter und Erfrischung in der Stadt nicht mehr dringend gebraucht wird, nimmt der Brunnen am Stachus nach einem halben Jahr Bauarbeiten wieder den Betrieb auf.