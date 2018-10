Neuperlach/Westend - Zwischen 9 und 12 Uhr hielt sich ein Ehepaar aus München am Dienstag (09.10.18) in seinem Kleingarten in der Echardingerstraße in Neuperlach auf. In einem unbemerkten Augenblick entwendete ein Unbekannter den Autoschlüssel des Paars auf der unversperrten Gartenlaube. Daraufhin durchsuchte der Täter den Wagen, der vor der Garten-Anlage geparkt war, und fand darin den Wohnungsschlüssel des Paares.