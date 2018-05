Zu dem Unfall war es am Montag nach dem Aufstellen des Maibaums gekommen. Aus ungeklärten Gründen brach plötzlich die Spitze des Stammes ab und stürzte auf eine 29 Jahre alte Frau. Ein Notarzt versuchte vergeblich die Frau wiederzubeleben. Sie starb noch am Unfallort. Von einem herabfallenden Ast wurde außerdem ein drei Jahre alter Bub verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Vermutlich hatte eine Windböe die Baumspitze so stark geknickt, dass sie abbrach.