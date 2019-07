Unglück im Comer See Florijana Ismaili: Traurige Gewissheit um vermisste Fußballspielerin

"YB hat in Absprache mit der Trauerfamilie die schmerzhafte Pflicht, über den Hinschied von Florijana Ismaili zu informieren", heißt es in einem Twitter-Posting von Ismailis Fußballclub. Seit 2011 lief die Mittelfeldspielerin für die Frauen der Young Boys Bern auf. Seit 2014 gehörte sie der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft an und absolvierte für diese insgesamt 33 Länderspiele.