Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen mitteilt, tankte am Mittwoch gegen 13.50 Uhr eine 44-Jährige aus dem Raum Düsseldorf ihren Wagen an der Tank- und Rastanlage Irschenberg und ging dann zum Bezahlen in den Kassenraum. Ihre dreijährige Tochter ließ sie bei ihrer Mutter im Auto zurück.