Ebermannsdorf - Ein Radpanzer der US-Armee hat in der Oberpfalz ein Paketauto gerammt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand - der Kleintransporter aber schwer beschädigt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Während an dem schweren Panzer am Dienstag lediglich die Front etwas verkratzte, wurde an dem Paketauto das Heck aufgespalten.