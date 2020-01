Unglaublicher Zufall Die Zwillinge Nikki und Brie Bella sind gleichzeitig schwanger

Auch für Nikki Bella und ihren Verlobten, dem "Dancing with the Stars"-Tänzer Artem Chigvintsev (37), war die Schwangerschaft eine Überraschung: "Sogar ich habe eine gute Woche gebraucht, um das zu verarbeiten. Ich dachte 'Oh mein Gott, ich bin schwanger.' Ich bin dafür nicht bereit." Und sogar der Moment, in dem ihr klar wurde, dass sie schwanger sein könnte, war ungewöhnlich: "Ich war beim Yoga und mich überkam ständig das Gefühl, dass ich einen Schwangerschaftstest machen sollte, obwohl ich noch nicht einmal überfällig war."