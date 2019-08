Unglaubliche Geschichte Darum ist Dakota Johnsons Zahnlücke plötzlich weg

Die Fans waren geschockt: Auf der Premiere des Films "The Peanut Butter Falcon" (2019) war Dakota Johnsons (29) Zahnlücke plötzlich nicht mehr zu sehen. Nun hat die US-Schauspielerin in der "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (44) verraten, was der Grund für das Verschwinden des kleinen Spalts ist. "Ich hatte in letzter Zeit stärkere Nackenbeschwerden", sagte der "50 Shades of Grey"-Star. Die entscheidende Idee habe allerdings ihre Kieferorthopädin gehabt.