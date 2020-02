Ungewohnt freches Outfit Ellie Goulding zeigt bei den Brit Awards viel nackte Haut

Die britische Sängerin Ellie Goulding (33) überraschte auf dem roten Teppich der Brit Awards am Dienstag in London mit dem Look des Abends. Das Patchwork-Spitzenkleid war so freizügig geschnitten, dass der Blick auf die seitlichen Brüste der Künstlerin möglich war. Auch sonst zeigte die Singer-Songwriterin dank der unzähligen Cut-outs viel Haut.