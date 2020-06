Donauwörth - Stachelschweine gehören eigentlich nicht zu den Tieren, die man in Bayern in freier Wildbahn entdeckt - umso ungewöhnlicher war der Fund einer Frau an einem Baggersee in Schwaben. Die 42-Jährige traf in einem Naherholungsgebiet in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) auf das Stachelschwein, das hauptsächlich in Asien und Afrika vorkommt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Tier war einem Sprecher zufolge von einem landwirtschaftlichen Hof ausgebüxt. Es befindet sich nun wieder bei seinem Besitzer.