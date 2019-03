Feuerwehr rettet Schwan

Noch während diese sich ausrüsteten, entschied sich der Schwan, sich flussabwärts in seichtere Gewässer zu begeben. Gut für die Feuerwehr: So konnten die Einsatzkräfte mit Taucher- und Überlebensanzügen in die Isar steigen und den Vogel einfangen, der sich mittlerweile auf eine kleine Insel gesetzt hatte. Der sichtlich geschwächte Schwan wurde ohne große Gegenwehr aufgenommen und in eine Transportbox gesetzt.