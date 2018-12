Die Gebäude entstehen zur Zeit in Nymphenburg an der Wotanstraße und dem Christoph-Rapparini-Bogen, also direkt an der S-Bahn-Stammstrecke und dem S-Bahnhof Laim. Bei dem Projekt handelt es sich um das Bürogebäude "MY.O" (Abkürzung für My Office). Das Ensemble, das von dem Münchner Büro Maier Neuberger Architekten entworfen wurde, besteht aus einem Kopfbau, drei weiteren Gebäudeteilen entlang der Bahnachse und einem "Solitärgebäude", alles mit sechs oder sieben Geschossen und oben mit Dachterrassen.