Zwar gibt es in München ein Klimaschutzprogramm. Der Stadtrat hat dieses erst vergangenen Oktober auf Grundlage eines umfassenden Gutachtens des renommierten Öko-Instituts verabschiedet. Bis 2050 sollen in München demnach jährlich nur noch 0,3 Tonnen Kohlendioxid pro Einwohner in die Luft geblasen werden, so das ambitionierte Ziel. Passiert sei bislang aber nichts, monieren die Grünen.