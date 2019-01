Ungewöhnliche Idee für den guten Vorsatz Robbie Williams' skurrile Methode, um mit dem Rauchen aufzuhören

In den nächsten Wochen dürften also noch einige Malbücher zusammenkommen. Robbie hat schon mehrmals versucht, die ungesunde Angewohnheit aufzugeben. Teilweise hatte er 40 Zigaretten am Tag geraucht. Nach der Geburt seiner Tochter Theodora 2012 schaffte er es aufzuhören - bis er 2016 wieder anfing. Damals waren die Ausmalbücher für Erwachsene ja aber auch noch nicht in Mode. Wie es mit seinem neuen gesunden Lebensstil weitergeht, kann man auf Instagram verfolgen. Dort fleht Robbie seine Fans an, ihn zu unterstützen. Wir drücken die Daumen und spitzen die Wachsstifte!