Ungewöhnlich offen Cara Delevingne über Gender, Beziehung und ihre Aufklärung

Über ihre Beziehung mit der Schauspielerin Ashley Benson (29, "Pretty Little Liars"), die 2018 am Set von Alex Ross Perrys Film "Her Smell" angefangen hat und seit einigen Wochen Schlagzeilen macht, verrät Delevingne, dass sie nicht geplant gewesen wäre. "Wir haben nicht danach gesucht", erzählt Cara über ihr Kennenlernen. "Es war einfach sehr authentisch und natürlich." Passend zu dem freien Gespräch zeigt sich die Schauspielerin in dem dazugehörigen Shooting auch offen - auf den Fotos liegt sie komplett nackt auf einer Couch.