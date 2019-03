München - Eine mysteriöse Hundeattacke beschäftigt Tierfreunde in der ganzen Stadt. Wie aus dem Nichts heraus hat ein Berner Sennenhund in Großhadern am Freitagabend seine Besitzer angegriffen und verletzt. Nur mit Mühe gelang es, den Hund zu betäuben. Er wird in der Tierklinik genau untersucht.