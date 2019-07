Ungeschminkt und erleuchtet Neue Freundinnen? Prinzessin Märtha Louise und Gwyneth Paltrow

Treffen sich ein Schamane, eine Prinzessin und eine Schauspielerin in den Hamptons: Was wie der Anfang eines ziemlich guten Witzes klingt, ist tatsächlich passiert. Märtha Louise von Norwegen und Gwyneth Paltrow sind sich in den Hamptons von einem Schamanen vorgestellt worden - und mochten sich auf Anhieb.