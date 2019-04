Ungerechte Bezahlung? Sophie Turner: Dieser "GoT"-Star verdiente deutlich mehr als sie

Die dreifache Summe?

Zwar sei sie eine absolute Verfechterin von fairer und gleichberechtigter Vergütung für Männer und Frauen. Sie sehe aber auch ein, dass in der Summe Harington die größere Rolle innehat: Gleicher Lohn sei daher "etwas schwierig. Kit bekommt mehr Geld als ich, aber er hat auch die größere Storyline. Und für die letzte Staffel musste er so etwas Verrücktes wie 70 Nachtdrehs machen, so viele hatte ich nicht. Daher sagte ich: 'Weißt du was? Das Geld kannst du behalten'".