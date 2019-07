Ungeklärte Zukunft Ärger um den Münchner Kulturstrand im Ostpark

Die Anlieger des Parks jedenfalls sind strikt gegen den Kulturstrand, egal wo er platziert wird. Detlef Schad wohnt am Park und kann durchs Gartentürl direkt in die Grünfläche gehen. "Wir leiden seit Jahren unter dem, was sich da bei schönem Wetter abspielt. Die Leute kommen und halten sich nicht an Regeln!" Überall werde gegrillt, obwohl das nur an ausgewiesenen Plätzen erlaubt sei, laute Musik dröhne durch den Park. Das hatte Schad kürzlich auch auf der Bürgerversammlung berichtet. Die beantragte: "Kein Kulturstrand im Ostpark, da dieser der Erholung dienen soll." Dort wurde auch mehr Parkaufsicht wegen Lärm und wildem Grillen gefordert.