München – Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Bundesliga den siebten Sieg in Folge gefeiert. Der Tabellenführer setzte sich am Sonntag im heimischen Audi Dome gegen die Hakro Merlins Crailsheim klar mit 99:79 (48:39) durch. Bester Münchner vor 4.447 Zuschauern war Braydon Hobbs mit 20 Punkten. Bei Crailsheim zeigten Sherman Gay und Dewayne Russell mit 24 und 20 Zählern gute Leistungen.