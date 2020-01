Unfassbarer Gewichtsverlust Abnehm-Rekord bei "The Biggest Loser"

Nach einer Woche im Abnehm-Camp gab es für die Kandidaten der Sat.1-Abspeck-Show "The Biggest Loser" in der aktuellen zwölften Staffel einen Rekord zu bejubeln. Kandidat Daniel (31), ein Fahrschullehrer aus Springe in Niedersachsen, nahm in nur einer Woche unfassbare 21,4 kg ab. Damit rauschte sein Gewicht von zuvor 203,8 kg auf nur mehr 182,4 kg nach unten. So viel nahm zuvor noch nie ein Kandidat in einer Woche in der "The Biggest Loser"-Historie ab. Zuvor lag dieser Rekord bei 17,6 kg.