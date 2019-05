Polizist lässt Gaffer aussteigen und führt sie zur Leiche

Dann wird die Szenerie noch absurder. Nachdem die linke Fahrbahn in Fahrtrichtung des Unfalls wieder freigegeben ist, filmen auch hier Autofahrer mit ihren Handys. Pfeiffer greift noch härter durch und hält die Gaffer an. "Kannst gerne aussteigen und die Leiche anschauen. Wollen Sie das?", fragt er eine Frau, die zaghaft verneint. Pfeiffer: "Dann verschwinden Sie und zwar schnell!" Der Fahrer eines weißen Transporters muss sogar aussteigen. Pfeiffer fragt auf Englisch: "Wo kommen Sie her? Steigen Sie aus und ich zeige Ihnen was. Wollen Sie den Toten sehen? Für Fotos? Kommen Sie mit. Da liegt er, wollen Sie ihn sehen?" Als der Fahrer einen kurzen Blick auf die Unfallstelle wurft und dann doch betreten verneint, antwortet Pfeifer: " Wollen Sie nicht? Warum machen Sie dann Fotos? Das kostet Sie 128 Euro, dass Sie das hier fotografieren. Schämen sollten Sie sich!"