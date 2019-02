Ein Pkw krachte so heftig in ein Containerfahrzeug, dass sich das Heck des Lkw regelrecht in das Fahrzeuginnere bohrte und der Unterfahrschutz des Lkw abgerissen wurde. Dabei hatte der Autofahrer noch Glück im Unglück. Weil der Aufprall leicht versetzt geschah, überlebte der Mann den Crash, das teilte die Freiwillige Feuerwehr Ottobrunn auf AZ-Anfrage mit.