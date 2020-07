Brecherspitz wird im Internet als "Familientour" bezeichnet

Weitere Todesfälle einer erschreckenden Bilanz: Im vergangenen Jahr stürzte Ende August ein 39-jähriger Bergwanderer aus Irschenberg etwa 200 Meter in die Tiefe. 2018 erschlug ein Blitz einen 22-Jähriger am Brecherspitz-Grad. Im Oktober 2016 verunglückte ein 24-Jähriger aus Hausham bei einem Überholvorgang dort an der Schlüsselstelle. 2013 stürzte eine 61-Jährige aus Hessen in den Tod. Auch sie war gestolpert.