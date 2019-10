19-Jährige schlägt mit Kopf in Windschutzscheibe

Eine 24-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, trotz einer Vollbremsung erfasste sie beide. Die 19-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen, schlug mit dem Kopf in die Windschutzscheibe und stürzte anschließend auf die Straße. Sie wurde verletzt und zur stationären Behandlung mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht am Knie verletzt. Er wurde ebenfalls mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt.