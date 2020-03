Zeugen gesucht: Radl-Unfall in der Lindwurmstraße

Bereits am Samstag kam es nach Polizeiangaben zu einem weiteren Radl-Unfall. Gegen 18.30 Uhr war ein 33-jähriger Münchner stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Nussbaumstraße kollidierte der Radler aus bislang ungeklärter Ursache mit einem 75-jährigen Münchner in seinem Mercedes. Nach dem Unfall erkundigte sich der Autofahrer sofort, ob sich der 33-Jährige verletzt hätte, so die Polizei. Jedoch schien nichts passiert zu sein. Um den Unfall abschließend zu klären, sucht die Polizei nun nach Zeugen.