Gestartet hatten die verurteilten Männer ihr Rennen abends an einer roten Ampel in der Innenstadt. Der 30-Jährige war mit einem hochmotorisierten Auto unterwegs. Ein Gutachter sagte während der Verhandlung aus, die Wagen seien kurz vor dem Unfall mit mindestens 130 km/h unterwegs gewesen – in einer 50er-Zone. Während des Rennens hatte der 19-Jährige mit seiner Mutter in Afrika telefoniert. Sie hatte am Hörer den Unfall und die Rettungsaktion miterlebt.