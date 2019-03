Unfall mit High Heels Carmen Geiss: Fußbruch nach Treppensturz

Zunächst sei sie von einer Verstauchung ausgegangen oder einem Bänderriss. Eine Kernspinntomografie habe dann allerdings eine schlimmere Diagnose ergeben. Der Mittelfuß sei gebrochen und auch die Ferse "angeknackst". "Das ist echt übel", kommentierte Geiss ihre Verletzung. Am Donnerstagabend sei sie bereits von München nach Monaco geflogen. Bei einer Operation am Freitag seien ihr Schrauben und Platten eingesetzt worden. Die nächsten Monate müsse sie an Krücken gehen.