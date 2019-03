Starnberg - Am Donnerstag war ein Autofahrer in einen Wildunfall verwickelt. Auf der Staatsstraße 2069 fuhr er gegen 19.45 Uhr ein Wildschwein an, das in seinen Wagen gerannt war. Dabei wurde das Tier schwer verletzt. Statt die Polizei zu verständigen, ließ der Mann das Wildschwein einfach liegen.