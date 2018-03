Oberschleißheim – Ein 40-jähriger Münchner befuhr die Feierabendstraße in Richtung München. Die Ampel an der Dachauerstraße war jedoch außer Betrieb, sodass der MINI-Fahrer beim Überqueren der Kreuzung auf das Stoppschild hätte achten müssen. Aus noch ungeklärten Gründen missachtete er dieses jedoch und befuhr die Kreuzung ohne den herannahenden VW zu bemerken. Der 63-jährige Unfallgegner aus dem Landkreis Calw (Baden-Württemberg) konnte nicht mehr reagieren und prallte mit voller Wucht in die rechte Fahrzeugseite des Unfallverursachers.