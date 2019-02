Eine Autofahrerin war am Nachmittag mit ihrem Fahrzeug, an dem ein Anhänger befestigt war, auf der Kreisstraße M11 in Richtung Grünwald unterwegs, als sich ihr Gespann laut Polizei in einer Unterführung "aufschaukelte". Die Autofahrerin krachte gegen die rechte Tunnelwand und schleuderte dann zurück nach links auf die Gegenfahrbahn in einen Kleintransporter, der ebenfalls mit einem Anhänger unterwegs war. Durch den frontalen Zusammenstoß löste sich der Anhänger am Auto der Frau und krachte in einen Pkw, der hinter dem Transporter fuhr.