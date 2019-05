Das Auto war am Freitag auf der St2086 hinter dem 29-Jährigen gefahren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Kurz vor der Mülldeponie Schafweide kam es dann zu dem Unfall. Auch noch ungeklärter Ursache übersah der 79-Jährige den in gleicher Richtung fahrenden Radler und rammte ihn von der Straße.