Einmal wurde sie bereits gelasert, berichtet sie am Montag im Oberlandesgericht (OLG). Das kann durchaus wieder notwendig werden. Sie leide zudem unter Doppelbildern. Das schmerzende, dauerhaft geschädigte Auge ist das Resultat eines Unfalls. Im März 2014 nahm die damals achtjährige Hannah an einer Ferienfreizeit teil und stach sich bei dem Versuch, Birkenrinde abzuschälen mit einem Messer ins Auge. Hannah D. will Schadenersatz, streitet mit dem Bayerischen Jugendring, ob sie über die Gefahren ausreichend aufgeklärt wurde und ob genug Betreuer vor Ort waren.