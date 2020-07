Unfall im kalifornischen Piru-See Die Suche nach "Glee"-Star Naya Rivera ist "kompliziert"

"Für Taucher unsicher"

Die Suche nach Rivera sei wegen der Bedingungen im See "kompliziert", sagte Donoghue. Die Sicht sei "schrecklich". Es gebe viele Pflanzen, in denen man unter Wasser hängen bleiben könne. "Das macht es für Taucher unsicher und zu einer komplizierten Suche". In dem See soll es auch viel Geröll geben, die Tiefe des Gewässers sei an verschiedenen Stellen sehr unterschiedlich, von ein bis 15 Metern ist die Rede. Schon mehrere Menschen sollen in dem See Medienberichten zufolge ertrunken sein.