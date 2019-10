Radfahrerin lebensgefährlich verletzt - weitere Unfall-Details

Am Dienstag gab die Polizei weitere Details zu dem Unfall bekannt: Demnach wollte der 51-jährige Lkw-Fahrer an der Kreuzung zur Bayerstraße nach rechts abbiegen. Er benutzte dabei den ersten von zwei möglichen Fahrstreifen. Die 32-jährige Münchnerin fuhr mit dem Rad in die gleiche Richtung. Kurz vor der Kreuzung überholte sie den stehenden Sattelzug von rechts.