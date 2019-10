Erlstätt - Am Mittwochmittag hat sich auf der Staatsstraße 2095 in Richtung Erlstätt im Landkreis Traunstein ein schwerer Verkehrsunfall geeignet: Wie die Polizei bestätigte, war ein Opel-Fahrer von Traunstein in Richtung Erlstätt unterwegs, geriet dann mit seinem Fahrzeug ins Bankett - also in den neben der Fahrbahn befindlichen Teil der Straßenkrone - und kam mit seinem Auto ins Schleudern.