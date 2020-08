Münchsmünster - Ein 68-jähriger Autofahrer ist in Münchsmünster (Pfaffenhofen an der Ilm) unter einem Lastwagen eingeklemmt worden und gestorben. Sein Auto sei am Mittwochnachmittag auf der B16 auf die Gegenfahrbahn geraten und dann frontal mit einem Lastwagen zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Das Auto wurde unter dem Lastwagen eingeklemmt und knapp 100 Meter mitgeschleift. Anschließend habe das Auto des 68-Jährigen zu brennen begonnen und sei vom Fahrer des Lastwagens gelöscht worden, hieß es. Der Fahrer des Autos starb noch an der Unfallstelle. Der Lastwagen-Fahrer wurde verletzt, konnte aber im Laufe des Abends aus dem Krankenhaus entlassen werden.