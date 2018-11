Unfall auf der A95 Fahrtrichtung München: Geisterfahrer rast in zwei Autos - mehrere Verletzte

Das Trümmerfeld erstreckte sich auf etwa 400 Meter. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, sechs Rettungswagen, drei Notärzte und acht Polizeistreifen. An allen drei Autos entstand Totalschaden. Die Autobahn war an der Unfallstelle am Abend komplett gesperrt.