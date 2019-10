Nach Unfall: Vollsperrung auf der A9

Die A9 in Fahrtrichtung München war zwischen der Anschlussstelle Langenbruck und dem Dreieck Holledau für drei Stunden voll gesperrt. Am frühen Morgen lief der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. "Wir gehen davon aus, dass sich das noch bis weit in die Vormittagsstunden hineinziehen wird", sagte der Sprecher.