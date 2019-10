Die Carsharing-Branche wirft den Studienverfassern von Kearney vor, nur das Free-floating-Carsharing untersucht zu haben. Das wird in Deutschland gerade einmal in sieben Ballungsräumen praktiziert. Herkömmliche Carsharing-Angebote mit Abhol- und Abgabestationen aber gibt es in 740 Orten. Das stationsbasierte System schneidet auch in anderen Studien bei der verkehrsreduzierenden Wirkung besser ab.