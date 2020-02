Unendliche Erinnerung Kobe Bryant: Schwester Sharia ehrt ihn mit einem besonderen Tattoo

Der 41-jährige Bryant und seine 13-jährige Tochter Gianna starben am 26. Januar dieses Jahres bei einem Hubschrauberabsturz in der Nähe von Los Angeles. Mit ihnen kamen sieben weitere Menschen ums Leben. Am vergangenen Montag (24.2.) fand im Staples Center in Los Angeles eine Gedenkfeier für den verstorbenen NBA-Star und seine Tochter statt. Witwe Vanessa Bryant (37) hielt eine rührende Rede. Zahlreiche Promis, Weggefährten und Fans waren erschienen, um Abschied zu nehmen.