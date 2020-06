Und wer nimmt den Hund?, ... TV-Tipps am Montag

In "Und wer nimmt den Hund?" (Das Erste) lässt sich ein Paar nach 20 Jahren Ehe auf eine Therapie ein. Eine Standesbeamtin begegnet in "Für Emma und ewig" (Sat.1) ihrer Jugendliebe wieder. Später muss Gerard Butler in "Hunter Killer" (ZDF) einen atomaren Krieg verhindern.