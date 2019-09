Und Stephen King ist der Grund Whoopi Goldberg überrascht mit neuem Look

Ob die Schauspielerin wohl eine Wette verloren hat? Keinesfalls: Sie bereitet sich mit der auffälligen Haarfarbe lediglich auf ihre Rolle in der neuen Stephen-King-Adaption "The Stand" vor, in der sie die 108-jährige Mutter Abagail spielen wird. "So werde ich die nächsten vier Monate lang herumlaufen", erklärte Goldberg in der TV-Sendung. Neben der Frisur sei außerdem ein aufwendiges Make-up Teil ihrer Serien-Aufmachung. "Es ist wirklich erstaunlich, was die Maskenbildner mit mir gemacht haben."