Es werden Zwillinge! Nach 14 Fehlgeburten: Tochter von Chris de Burgh im Babyglück

Das "Fruchtbarkeitswunder" als Mutmacher

Ihr sei gesagt worden, dass sie wahrscheinlich nie in der Lage sein werde, ihr eigenes Baby auszutragen, da vermutlich eine Fehlfunktion des Immunsystems vorliege, die medizinisch nicht behoben werden konnte, fährt Rosanna Davison fort. "Es ist also für uns ein absoluter Traum, dass dies auf natürliche Weise geschieht und wir ganz zufällig auch noch Zwillinge bekommen", kann die Tochter von Musik-Star Chris de Burgh (71, "Lady in Red") ihr Glück kaum fassen.