Und er arbeitet auf dem Bau Armie Hammer: Nach Trennung schläft er bei einem Freund

Ein Freund und Chef

"Für die letzten rund zwei Monate habe ich bei Ashton gelebt, mit Ashton auf dem Bau gearbeitet und bin jeden Tag mit Ashton wandern gegangen", schreibt Hammer zu einem Bild seines Freundes, das diesen im Joshua-Tree-Nationalpark in Kalifornien zeigt. Er sei ein großartiger Freund sowie Chef - und mehr Unterstützung könne man sich nicht wünschen. Hammer, der am 28. August 34 Jahre alt wurde, bedankte sich an seinem Ehrentag darum auch bei Ashton.