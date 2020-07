Und der Nachwuchs heißt... Lena Gercke: Das Baby ist da!

Nach Angaben des Paares kam die Kleine am Montag (6. Juli) zur Welt - als "bestes Geburtstagsgeschenk für den Papa". Denn auch Schöne, der im April 2019 offiziell als der Mann an Gerckes Seite vorgestellt wurde, hat am 6. Juli Geburtstag. Er teilte den Schnappschuss ebenfalls via Instagram und schrieb dazu: "Das beste Geburtstagsgeschenk, das man sich wünschen kann."