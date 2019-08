Und das ist ihr perfekter Tag So wichtig sind private Rückzugsräume für Angela Merkel

"Das verstehe ich schon, dass Menschen diese Fragen haben und sich zum Teil auch Gedanken machen, Sorgen machen", erzählte Merkel weiter. Sie habe darum auch die Pflicht einzuschätzen, ob sie etwas zu sehr mitnehme, um ihrem Amt nachgehen zu können. "Und trotzdem ist es so, dass ich mein ganzes politisches Leben versucht habe, auch bestimmte Räume zu haben, in denen ich privat sein kann." Sie habe es eigentlich immer geschafft, "dass es dann eben auch einen Raum gibt, wo ich traurig sein kann, ohne dass ich darüber nun der gesamten Öffentlichkeit Bericht erstatten muss." Sie glaube, dass es sonst sehr schwierig sei, "immer fröhlich in der Öffentlichkeit" zu sein.