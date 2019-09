Und das ist der Grund Maggie Gyllenhaal hatte Schuldgefühle wegen höherem Gehalt

Maggie Gyllenhaal (41, "White House Down") spielt seit 2017 in der HBO-Serie "The Deuce" neben Co-Star James Franco (41, "Ananas Express") eine Hauptrolle. Für ihr Engagement erhielt sie die gleiche Gage wie ihr Kollege. Als sie das zum ersten Mal erfuhr, hatte sie Schuldgefühle, wie sie nun im Gespräch mit "SiriusXM Insight" verriet.