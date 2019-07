Staus

In Bayern herrscht laut ADAC am Freitag und Samstag auf fast allen Autobahnen Staugefahr. Besonders lang könnten Urlaubsreisende in Richtung Österreich im Stau stehen. Dort gelten Fahrverbote für den Durchgangsverkehr auf Ausweichrouten in Tirol und Salzburg. Betroffen sind vor allem die Inntal-, Brenner- und Tauernautobahn. Der ADAC rät, wenn möglich erst in der kommenden Woche in den Urlaub aufzubrechen. Zwar seien zum Ferienbeginn in anderen Bundesländern "die angekündigten Katastrophen bis jetzt ausgeblieben", sagte ein Sprecher. "Der Prüfstein wird aber sicher das kommende Wochenende sein." Für mögliche Wartezeiten im Stau rät das Hilfswerk der Johanniter Autofahrern, ausreichend Wasser und, wenn nötig, Spielzeug für Kinder mitzunehmen.